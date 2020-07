Qualità aria: 5 milioni per azioni e incentivi a Firenze, piana Lucca e piana Prato-Pistoia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nuove azioni e nuovi accordi per migliorare la qualità dell’aria a Firenze, nella piana lucchese e in quella di Prato-Pistoia. Due le direttrici con relative misure urgenti sulle quali la Regione interviene: il biossido di azoto (NO2) prodotto dal traffico veicolare e le polveri sottili, il PM10, proveniente soprattutto dai riscaldamenti domestici. Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), la Giunta regionale ha appena approvato uno schema di accordo con il Comune di Firenze che prevede limitazioni per i veicoli fino a diesel Euro 4, cioè quelli più inquinanti, a partire dal primo marzo 2021, e fino a Euro 5, a partire da novembre 2025. Lo scopo è quello di contrastare la principale sorgente ... Leggi su laprimapagina

Vivodisogniebas : RT @ARPALazio: #Ambiente, report quotidiano qualità #aria @roma e @RegioneLazio: #pm10 del 28/7/2020; nessuna centralina ha superato i limi… - SassiLive : SITO WEB CENTRALE DEL MERCURE, ONLINE I DATI DELLE CENTRALINE PER LA QUALITÀ DELL’ARIA - comunepesaro : Comune e Arpam hanno installato In via Nitti e in via Cimarosa due nuove centraline per verificare il livello della… - GiovannaDiTroia : RT @ARPALazio: #Ambiente, report quotidiano qualità #aria @roma e @RegioneLazio: #pm10 del 28/7/2020; nessuna centralina ha superato i limi… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualità aria Narvalo, la mascherina «made in Lombardia» che ti dice la qualità dell’aria che respiri Corriere della Sera