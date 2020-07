"Pure Marattin, no!". 5 stelle avvelenati: "Stiamo cedendo troppe commissioni" (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Siamo avvelenati”. Un deputato M5S, coinvolto nel puzzle del rinnovo delle presidenze di commissioni, descrive con queste parole lo stato d’animo all’interno del gruppo. Dopo un mese di trattative e di riunioni ancora un accordo in maggioranza non c’è. E non c’è perché molti parlamentari grillini minacciano di non votare i nomi indicati. I nomi che in queste ore circolano come frutto di un’intesa tra capigruppo e capi dei partiti. Ed è per questo che sotto accusa sono finiti tutti i vertici pentastellati. Dal capo politico Vito Crimi e ai capigruppo che siedono al tavolo della trattativa. “Stiamo cedendo troppo commissioni al Pd. Non sono stati capaci di difendere il Movimento”, lamentano alcuni parlamentari quando ... Leggi su huffingtonpost

GonnelliLuca : 'Pure Marattin, no!'. 5 stelle avvelenati: 'Stiamo cedendo troppe commissioni' (di G. Cerami) - HuffPostItalia : 'Pure Marattin, no!'. 5 stelle avvelenati: 'Stiamo cedendo troppe commissioni' - a_presbitero : @NicoLacetera @marattin Ma poi non credo, devi proprio selezionarli quei 100. C’è pure chi conosce e si documenta—i… - IaconisMario : @punkebbasta @erretti42 @enricog571 @agatamicia @marattin @ItaliaViva Quale matematica finanziaria? Pure un liceale… - Ninamimi85 : @agatamicia @Aramcheck76 @IaconisMario @marattin @ItaliaViva Buffo che pure la Di Segni ha la stessa identica biogr… -

Ultime Notizie dalla rete : Pure Marattin "Pure Marattin, no!". 5 stelle avvelenati: "Stiamo cedendo troppe commissioni" L'HuffPost Ennesima fumata nera sulle presidenze in Parlamento

Ancora una fumata nera per il ricambio delle presidenze di commissione tra Camera e Senato. Un gioco d'incastri in cui sono tanti gli elementi che devono collimare e ancora non collimano. E non si tra ...

"Meglio le condizionalità di Rutte che il populismo di Quota 100", dice Marattin

Più che dalla paventata dittatura dei frugali e di Mark Rutte, Luigi Marattin si dice preoccupato dalla "egemonia ... a fare bene il suo essenziale mestiere - pretende di fare pure il mestiere degli ...

Ancora una fumata nera per il ricambio delle presidenze di commissione tra Camera e Senato. Un gioco d'incastri in cui sono tanti gli elementi che devono collimare e ancora non collimano. E non si tra ...Più che dalla paventata dittatura dei frugali e di Mark Rutte, Luigi Marattin si dice preoccupato dalla "egemonia ... a fare bene il suo essenziale mestiere - pretende di fare pure il mestiere degli ...