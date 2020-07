Puglia: Lopalco incandidabile alle elezioni regionali, bocciato Emiliano (Di mercoledì 29 luglio 2020) Emendamento al ddl di riforma della legge elettorale regionale che prevede l'incandidabilità dei componenti delle task force dell'Ente passa in Consiglio regionale, con voto segreto. Su 47 votanti, 28 i voti favorevoli. Leggi su firenzepost

