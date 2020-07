Puglia, doppia preferenza di genere: stasera il decreto di Conte Elezioni regionali, un sesso non potrà avere rappresentanza superiore al 60 per cento in lista (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alle 20 il Consiglio dei ministri. La bozza del decreto che sarà esaminato è di tre articoli. L’essenza del decreto è quella delle proporzioni fra generi nelle liste elettorali per le prossime regionali della Puglia: non si potrà andare oltre il 60 per cento di presenza di uno dei due sessi. In caso di presenza eccedente, cancellazione dalla lista dell’ultima persona in elenco in rappresentanza del sesso eccedente. Il governo interviene dopo che il quinquennio del consiglio regionale pugliese si è chiuso senza legge sulla doppia preferenza di genere. Il presidente del Consiglio aveva diffidato i vertici della Regione Puglia. Il ... Leggi su noinotizie

