Puglia: consiglio regionale, brutta fine. Non approvata la legge sulla doppia preferenza di genere. Niente numero legale nella notte. Provvederà il governo. Si rischiano elezioni a Natale? A tarda sera l'emendamento sull'ineleggibilità di Lopalco. Decima legislatura chiusa ingloriosamente. Fitto chiede convocazione urgente del consiglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: All’1,30 dopo l’ennesima sospensione, si consuma l’ultimo colpo di scena della maratona che ha visto le forze politiche impegnate a modificare la legge elettorale nell’ultimo giorno utile. In piena notte il presidente dell’Assemblea, Mario Loizzo, ha dovuto prendere atto della mancanza del numero legale causa le numerose assenze tra i banchi dell’opposizione e dichiarare la chiusura dei lavori, circostanza che coincide con la conclusione dell’attività della X legislatura. L’intervento del capogruppo del Pd, Paolo Campo spariglia le carte: “piuttosto che stare qui a discutere del nulla – accusa Campo indicando i 1950 emendamenti come causa della ... Leggi su noinotizie

