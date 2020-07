Puglia, caldo: fino a quaranta gradi. Siccità: “persi cento milioni di metri cubi d’acqua” Coldiretti: picchi fra domani e venerdì a Foggia, Manduria e Ginosa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Sale la temperatura in Puglia con la colonnina di mercurio che toccherà i 40 gradi a Foggia e in provincia di Taranto, aggravando i fenomeni siccitosi già tangibili sin dall’inverno scorso. E’ quanto denuncia Coldiretti Puglia, sulla base del bollettino agrometeorologico dell’ARIF che segna un aumento delle temperature con i picchi più alti giovedì e venerdì prossimi a Foggia, Manduria e Ginosa. “Servono intervertenti infrastrutturali per non disperdere l’acqua e manutenzione ordinaria e straordinaria di canali di scolo, invasi e reti irrigue, abbandonati a se stessi da decenni”, ... Leggi su noinotizie

Maximix1970 : RT @NoiNotizie: #Puglia, caldo: fino a quaranta gradi. Siccità: 'persi cento milioni di metri cubi d'acqua'. @coldiretti Coldiretti: picchi… - NoiNotizie : #Puglia, caldo: fino a quaranta gradi. Siccità: 'persi cento milioni di metri cubi d'acqua'. @coldiretti Coldiretti… - partyepartenze : Il Salento è lontano, è il vero fondo dell’Italia. E l’Italia finisce in tutto quell’azzurro, si spegne in un mare… - DomenicoPicca : RT @MeteOnePB: ?? #meteo: settimana di #caldo intenso e #afa. punte fino a 40 gradi su #puglia e #basilicata - DomenicoPicca : RT @MeteOnePB: ?? #caldo: il picco a metà settimana con punte fino a 40 gradi. Leggero calo nel weekend #meteo #puglia #basilicata https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia caldo Puglia, caldo: fino a quaranta gradi. Siccità: "persi cento milioni di metri cubi d'acqua" Noi Notizie METEO ITALIA – CALDO con temperature fino a +40 gradi e notti tropicali, locali temporali

Anticiclone africano in grande spolvero sul Mediterraneo e sull’Europa con condizioni meteo che in Italia si mantengono stabili e soleggiate. Quella che si sta configurando come l’ondata di caldo più ...

Arriva il caldo intenso su Giovinazzo

Prima, vera ondata di calore su Giovinazzo dall'inizio dell'estate, con punte anche di 36° e percezione spesso vicina ai 38°. Sin dalle scorse ore, l'anticiclone africano ha portato temperature elevat ...

Anticiclone africano in grande spolvero sul Mediterraneo e sull’Europa con condizioni meteo che in Italia si mantengono stabili e soleggiate. Quella che si sta configurando come l’ondata di caldo più ...Prima, vera ondata di calore su Giovinazzo dall'inizio dell'estate, con punte anche di 36° e percezione spesso vicina ai 38°. Sin dalle scorse ore, l'anticiclone africano ha portato temperature elevat ...