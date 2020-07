Psichiatria, il lockdown ha aumentato percezione sintomi figli nelle famiglie disagiate (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – L’isolamento sperimentato durante la pandemia ha segnato ognuno di noi, ma analizzando le risposte sintomatologiche emerse nei pazienti con disturbi neurologici, psichiatrici e del neurosviluppo in cura all’Irccs Fondazione Stella Maris di Pisa risulta che, “indipendentemente dalla tipologia di disturbo, in tutte le famiglie che stanno vivendo una problematica economica è stata maggiore la percezione del sintomo e l’importanza delle ricadute dei disagi vissuti dai figli sui genitori”. A dirlo è Roberta Battini, professoressa associata all’Università degli studi di Pisa (Unipi) di Neuropsichiatria infantile e Responsabile del reparto di Neurologia dello Sviluppo dell’Irccs Stella Maris, che ha condotto con gli specializzandi della Scuola di Neuropsichiatria Infantile dell’Unipi l’indagine ‘Covid Ps-Impact: Stress familiare e disturbi psicopatologici causati dall’emergenza Covid-19 nella popolazione pediatrica con disturbi neuropsichiatrici: l’esperienza della pandemia Sars-Cov-2 in Italia’. Leggi su dire

Il mago-scrittore palermitano Francesco Scimemi torna in Sicilia dopo il lockdown per esibirsi al teatro scoperto ... Il libro comincia con un'avvertenza di Matteo Rampin, psichiatra e scrittore, ...

Piccinni (Fondazione Brf): “Suicidi in crescita, occorre monitorare il fenomeno”

“L’emergenza Covid-19 ci ha dato l’occasione di mettere a nudo alcune urgenze: è inammissibile che gli ultimi dati disponibili sui suicidi risalgano al 2016. Ecco perché occorre una struttura che moni ...

Il mago-scrittore palermitano Francesco Scimemi torna in Sicilia dopo il lockdown per esibirsi al teatro scoperto ... Il libro comincia con un'avvertenza di Matteo Rampin, psichiatra e scrittore, ...