Provincia di Napoli, allarme Coronavirus: arriva la nuova ordinanza del sindaco (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cicciano, nuova ordinanza del sindaco. Il primo cittadino Giovanni Corrado ha firmato questa mattina una nuova ordinanza che prevede l’obbligo della mascherina anche all’aperto valido dalle 11 del mattino alle 4 di notte fino al 7 agosto. Il provvedimento restrittivo è arrivato dopo un caso positivo nel comune di Cicciano e altri 6 positivi nei … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

micillom5s : Contrasto ai reati ambientali nella provincia di Napoli. Oggi sequestrate 42 tonnellate di rifiuti per un valore di… - fanpage : ?? ULTIM'ORA 31 casi di Coronavirus nel salernitano - VaironJohn : @mairzuc23 @CucchiRiccardo Purtroppo da tifoso del Napoli ti dico già che ha sempre avuto uscite infelici. Pure con… - Rock42719224 : RT @micillom5s: Contrasto ai reati ambientali nella provincia di Napoli. Oggi sequestrate 42 tonnellate di rifiuti per un valore di oltre 1… - beretta_gio : RT @chilhavistorai3: Dov'è Pietro? Il 62enne è scomparso dalla provincia di #Napoli. La sorella non ha più sue notizie dall'1 giugno. Qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Napoli A Napoli e provincia tre giorni di grande caldo: da 5 a 7 gradi oltre la media Il Fatto Vesuviano Mascherina all’aperto, torna l’obbligo in un Comune in provincia di Napoli: la decisione del sindaco di Cicciano

Torna l’obbligo della mascherina all’aperto in provincia di Napoli. In particolare è stato il sindaco di Cicciano, Giovanni Corrado, ad emanare l’ordinanza: “Si sta sottovalutando un ...

Vico Equense, sindaco smentisce De Luca: "Da noi nessun caso positivo"

Mi metterò in contatto quanto prima con lui al fine di chiarire il malinteso", scrive su Facebook e in una nota Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense (in provincia di Napoli), a proposito ...

Torna l’obbligo della mascherina all’aperto in provincia di Napoli. In particolare è stato il sindaco di Cicciano, Giovanni Corrado, ad emanare l’ordinanza: “Si sta sottovalutando un ...Mi metterò in contatto quanto prima con lui al fine di chiarire il malinteso", scrive su Facebook e in una nota Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense (in provincia di Napoli), a proposito ...