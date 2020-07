Provincia di Latina, comunità Sikh sotto osservazione: effettuati 400 test (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ben 400 test sono stati effettuati oggi presso la comunità Sikh residente nella Provincia di Latina. Di questi 12 sono risultati essere in possesso degli anticorpi, pertanto è stato predisposto un tampone il cui esito si avrà nella mattinata di domani. Inoltre nel pomeriggio sono stati effettuati anche i test presso il Terminal della stazione Tiburtina al secondo pullman proveniente dalla Romania, gli esiti si sono rivelati i tutti negativi. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio, arriva l’ordinanza: test ai terminal bus per chi proviene da Bulgaria, Romania e Ucraina Provincia di Latina, comunità Sikh sotto osservazione: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

