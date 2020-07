Provenzano “Fiscalità di vantaggio per il Sud finalizzata al lavoro” (Di mercoledì 29 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il ministero per il Sud sta lavorando a un pacchetto di sgravi fiscali per il Mezzogiorno. Si tratta, spiega il ministro Giuseppe Provenzano in un’intervista al “Corriere della Sera” “non di un generico taglio delle tasse, la priorità resta il rilancio degli investimenti pubblici e privati. Propongo una fiscalità di vantaggio per il Sud finalizzata al lavoro”. “Penso a una riduzione del costo del lavoro a Sud, con un abbattimento del 30% dei contributi previdenziali a carico delle imprese. Si può fare già nel 2020, poi – sottolinea il ministro – per il 2021 si dovrà aprire una trattativa con la Commissione europea. Queste misure dovrebbero durare per un periodo abbastanza lungo da poter attivare alcuni effetti. Uno è ... Leggi su ildenaro

