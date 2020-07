Prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 15 ottobre. Lo si apprende da fonti di governo. Leggi su agi

