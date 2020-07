Proroga dello Stato di emergenza, Meloni contro Conte in Aula: ‘Una deriva liberticida’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni attacca il premier Conte sulla Proroga dello Stato di emergenza: “Vi serve per consolidare il potere”. Nel suo intervento alla Camera dei Deputati in occasione delle comunicazioni del premier Conte sulla Proroga dello Stato di emergenza, Giorgia Meloni ha duramente attaccato il premier e il governo parlando di una deriva liberticida. Di seguito il video della seduta alla Camera dei Deputati del 29 luglio Proroga dello Stato di emergenza, Giorgia Meloni: “Una deriva liberticida messa in ... Leggi su newsmondo

