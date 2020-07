Probabili formazioni Bologna-Torino: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di giovedì 30 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Bologna-Torino, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2019/2020. Tutto pronto per questa sfida in programma ad orario da definire. Da definire anche la copertura televisiva ma in ogni caso Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Bologna – Out Bani, Tomiyasu e Krejci mentre Palacio torna dopo la squalifica e costringe Barrow a spostarsi sulla fascia. Ballottaggio Medel-Dominguez. Torino – Out Baselli e De Silvestri mentre Longo ritrova Rincon. A causa della squalifica di Lyanco dovrebbe essere il turno di Singo, che affiancherà Bremer e Nkolou, a meno che Izzo recuperi dalla contusione ... Leggi su sportface

