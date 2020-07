Prime foto dal set di Rocco Schiavone 4, le riprese in ritardo faranno slittare la messa in onda in inverno? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si torna sul set di Rocco Schiavone 4 - o meglio, si arriva. Le riprese della quarta stagione, annunciate lo scorso anno, dovevano iniziare a marzo 2020. Tuttavia, causa pandemia di Covid-19, la produzione ha rinviato il primo ciak a data da destinarsi.In quello stesso periodo erano anche previsti i sopralluoghi e i casting per le comparse, che sono poi ripartite in seguito, nel mese di giugno. Finalmente, dopo settimane di inattività, il cast e la troupe ha inaugurato le riprese di Rocco Schiavone 4 qualche giorno. C'è di nuovo Aosta a fare da sfondo alle vicende del vicequestore romano, nato dalla penna di Antonio Manzini, e interpretato sullo schermo da Marco Giallini.Ecco l'attore immortalato insieme al collega Ernesto D'Argenio, volto dell'agente Italo Pierron. Chi ... Leggi su optimagazine

Inter_Women : ?? | FOTO Le prime immagini di Caroline in nerazzurro, già pronta ad andare in gol ?? - _diana87 : Prime foto dal set di #RoccoSchiavone 4, le riprese in ritardo faranno slittare la messa in onda in inverno? - DavidRo59411925 : Frontiera #Israele #Libano Prime foto dalla scena dell'evento dell'altro giorno in Libano. L'#UNIFIL ha avviato un… - ILpiddinoRocco : RT @_DAGOSPIA_: LE PRIME FOTO DEL MEGAYACHT DI TRONCHETTI PROVERA – PER REALIZZARE LA “BARCHETTA” 30 MILIONI DI EURO - _DAGOSPIA_ : LE PRIME FOTO DEL MEGAYACHT DI TRONCHETTI PROVERA – PER REALIZZARE LA “BARCHETTA” 30 MILIONI DI EURO… -

Ultime Notizie dalla rete : Prime foto Scamarcio è diventato papà: prime foto con Angharad SoloDonna Base aliena sulla terza luna di Saturno, c’è una foto

FOTO - Ecco le maglie della Lazio della prossima stagione

Periodo di presentazione delle nuove maglia, oggi tocca alla Lazio che in un colpo solo mostra a pubblico e tifosi la prima, la terza e la divisa del portiere della stagione 202/2021. La maglia bianco ...

