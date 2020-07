Previsioni meteo metà settimana: ecco la situazione in Italia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nuovo appuntamento con le Previsioni meteo in Italia. Questa volta vi diremo quello che accadrà a metà settimana nel nostro paese. I giorni di riferimento sono il 29, 30 e 31 luglio. settimana all’insegna del bel tempo in tutta Italia grazie all’anticiclone africano che continua ad imperversare sul nostro paese portando ad un aumento del caldo su tutta la penisola con cieli sereni e solo qualche temporale occasionale sull’arco alpino in orario serale. Venti deboli o assenti, temperature alte e dunque tempo fortemente estivo a metà di questa settimana in tutta la penisola. Previsioni meteo metà settimana: caldo afoso su tutta la penisola e cieli sereni Le ... Leggi su notizieora

NetflixIT : Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - tuttigustimeno1 : RT @NetflixIT: Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - BlueBandit_16 : RT @NetflixIT: Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - __occhiprofondi : RT @NetflixIT: Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - erevetsart : RT @NetflixIT: Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. -