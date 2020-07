Previsioni Meteo, Anticiclone in crisi tra Domenica 2 e Lunedì 3 Agosto: violenta irruzione temporalesca sull’Italia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Previsioni Meteo – Quasi tutta la settimana trascorrerà all’insegna dell’alta pressione prevalente e del caldo torrido un po’ su tutto il paese. Tuttavia, saranno presenti anche locali temporali, soprattutto sulle aree interne in prossimità dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, ma si tratterà di temporali in gran parte da calura, cioè determinanti da un eccessivo accumulo di calore nei bassi strati, libera convenzione, magari incentivata dai rilievi e con qualche favore di infiltrazioni di aria più fresca in quota, ma questa in forma irregolare. Insomma, possibili temporali anche forti, localmente, ma instabilità da crisi atmosferica se ne vedrebbe poca o nulla fino a sabato 1 Agosto, salvo qualcosina in più lungo i ... Leggi su meteoweb.eu

