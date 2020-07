Previsioni Meteo Aeronautica Militare: ondata di caldo africano in intensificazione, nel weekend tornano forti temporali al Nord. Il bollettino fino al 4 agosto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mentre si intensifica l’ondata di caldo africano in Italia, forti temporali continuano a colpire le Alpi oggi, sconfinando anche nelle pianure settentrionali. Al Nord, il maltempo si intensificherà nel weekend con l’arrivo di altri forti temporali. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare fino al 4 agosto. Oggi, 29 luglio Nord: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata le nubi andranno intensificandosi sull’area alpina e prealpina e saranno poi associate a temporali sparsi, piu’ frequenti sul ... Leggi su meteoweb.eu

NetflixIT : Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - arjannaa_ : RT @NetflixIT: Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - MarWarrior998 : RT @NetflixIT: Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - ianditomaso : RT @NetflixIT: Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - atman_art : RT @NetflixIT: Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo

Le previsioni meteo aggiornate per la regione ABRUZZO.Con le temperature già superiori la media del periodo e previste in ulteriore aumento scatta l’allerta meteo per ondata di calore. Previste temperature percepite fino e oltre i 40°c a causa delle umid ...