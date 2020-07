"Prerogative lese, ricorso alla Corte costituzionale". Stato di emergenza, Salvini prepara il contrattacco (Di mercoledì 29 luglio 2020) La proroga dello Stato di emergenza ha ottenuto il via libera da Senato e Camera dei deputati per il 15 ottobre. Una decisione che è come un boccone amaro per l'opposizione. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non hanno mancato di dire la loro, come molti della maggioranza, intenzionati a far ripartire il Paese prima possibile. Ma questo non è baStato e così Matteo Salvini preannuncia il blitz: "Le Prerogative del Parlamento sono state lese e perfino usurpate dal governo. Non intendiamo accettare tutto questo - fa sapere il leader della Lega -. Proporremo ricorso alla Corte costituzionale e impugneremo in ogni sede il provvedimento di proroga dello Stato di ... Leggi su liberoquotidiano

