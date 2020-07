Premariacco, arrestato il sindaco Roberto Trentin: le accuse sono gravi (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’indagine della Guardia di Finanza di Udine ha portato all’arresto del sindaco di Premariacco. Blitz della Guardia di Finanza nel comune di Premariacco, in provincia di Udine. Dopo un’indagine iniziata lo scorso anno e che ha coinvolto anche il comune di Torreano di Cividale i militari sono al lavoro da stamattina per sequestrare computer e documenti di 12 indagati. Tra questi ci sono il sindaco Roberto Trentin, che si trova agli arresti domiciliari, e la vicesindaca Dolores Zuccolo. Il Comandante della Polizia Locale è accusato invece di aver rivelato al primo cittadino l’esistenza di un’indagine su di lui. A questi si aggiungono tre imprenditori e quattro privati cittadini. I reati per cui indagano le Fiamme ... Leggi su bloglive

