Prandelli e la Champions League: “Magari Juventus e Napoli in finale. Ma l’Atalanta ha qualcosa in più rispetto agli altri…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cesare Prandelli fa il punto sulla stagione di Serie A che volge al termine e affronta, ai microfoni di Radio Sportiva, anche i temi legati alla Champions League la cui fase finale andrà in scena nel mese di agosto e vedrà impegnate ben tre squadre italiane: Juventus, Napoli e Atalanta. Prandelli: "Juventus e Napoli in finale. E l'Atalanta..."caption id="attachment 998717" align="alignnone" width="556" Atalanta Malinovskiy (getty images)/captionSulla Serie A e la stagione che si sta concludendo, Prandelli ha commentato: "Avevamo molta difficoltà a visualizzare una ripresa. Lo sport senza persone è senza anima, è stato difficile accettarlo ma il calcio è talmente ... Leggi su itasportpress

