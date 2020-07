Postura: l’alleata sottovalutata per avere successo nel lavoro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gli appassionati della serie tv Grey’s Anatomy ricorderanno bene che, prima di ogni intervento difficile, la dottoressa Amelia Shepherd (nella foto) si mette nella posizione del supereroe per sentirsi più forte e pronta alla sfida. Un dettaglio rituale della narrazione che, in realtà, nasconde un’importante verità: la nostra postura è un’alleata troppo spesso sottovalutata per il successo professionale (e non solo). Leggi su vanityfair

