Pool di imprenditori dietro l’offerta per il Torino (Di mercoledì 29 luglio 2020) imprenditori di diversi settori legati alla città di Torino ed al contesto italiano. Questo l’unico identikit fornito oggi, nel corso di una conferenza stampa, nella sede della società “Console and Partners” di Torino, da Giuseppe Pipicella, Massimo Scalari e Simone Servetti, consulenti della cordata di imprenditori interessati all’acquisizione del club granata. «dietro questo progetto ci … L'articolo Pool di imprenditori dietro l’offerta per il Torino è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

