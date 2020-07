Pomezia, quartiere S. Pancrazio ancora senza acqua potabile: la mozione del consigliere Pinna (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un quartiere ancora senza acqua potabile, nonostante non si trovi in periferia, ma ormai integrato completamente all’attigua Torvaianica. Parliamo di San Pancrazio, zona “dirimpettaia” di Martin Pescatore, situata tra l’entrata di via Danimarca (proprio dove c’è il cartello di ‘Benvenuti a Torvaianica’) e via Siviglia. In questo quadrante, dove comunque ci sono tutti i servizi come l’energia elettrica, il gas, la telefonia fissa e mobile, la rete fognaria e la raccolta differenziata, manca proprio quello essenziale, ovvero l’acqua potabile. Nonostante le varie richieste fatte nel tempo dai cittadini, finora non si è riuscito a far arrivare il prezioso bene nelle abitazioni del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

A Febbraio e Marzo di quest'anno la zona di Campo Jemini è stata sottoposta ad alcuni lavori per migliorare l'illuminazione pubblica. Il manto stradale però, dopo gli scavi, non è stato ripristinato a ...

