Pomezia, Consiglio Comunale ancora in videoconferenza, la replica dell’Amministrazione: “Priorità è la salute” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Convocato per giovedì 30 luglio il Consiglio Comunale di Pomezia in videoconferenza. La riunione, trasmessa in streaming per consentire alla cittadinanza di assistere ai lavori, si svolgerà su piattaforma digitale in ottemperanza alle misure nazionali anti-Covid che prevedono il distanziamento sociale, il divieto di assembramento e invitano a prediligere, laddove possibile, la modalità telematica per lo svolgimento di riunioni e incontri di lavoro. “Alcuni Consiglieri di minoranza hanno protocollato una nota in cui dichiarano di non avere a disposizione dispositivi multimediali per collegarsi – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Stefania Padula – mi sono subito attivata per permettere, ai Consiglieri dai quali ho ricevuto comunicazione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Convocato per giovedì 30 luglio il Consiglio comunale di Pomezia in videoconferenza. La riunione, trasmessa in streaming per consentire alla cittadinanza di assistere ai lavori, si svolgerà su piattaf ...

Consiglio in streaming a Pomezia, Padula replica all'opposizione: "La salute prima di tutto"

Pomezia – Dopo le critiche mosse dai consiglieri di opposizione all'amministrazione pentastellata di Pomezia sulle modalità di svolgimento del consiglio comunale (leggi qui), arriva la replica del Pre ...

Convocato per giovedì 30 luglio il Consiglio comunale di Pomezia in videoconferenza. La riunione, trasmessa in streaming per consentire alla cittadinanza di assistere ai lavori, si svolgerà su piattaf ...

Pomezia – Dopo le critiche mosse dai consiglieri di opposizione all'amministrazione pentastellata di Pomezia sulle modalità di svolgimento del consiglio comunale (leggi qui), arriva la replica del Pre ...