PMI, MiSE: da settembre disponibili ulteriori 43 milioni di euro per contributi a brevetti e marchi (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – A partire dai mesi di settembre e ottobre verranno riaperti per le PMI i termini di presentazione delle domande per richiedere i contributi agevolativi previsti dai bandi marchi+3, Disegni+4 e brevetti+, per i quali sono stati stanziati ulteriori 43 milioni di euro. È quanto deciso dal Ministero dello Sviluppo economico che ha anticipato l’emanazione del decreto di programmazione per il 2020 e dei relativi provvedimenti, al fine di rispondere alle numerose richieste provenienti dalle imprese che, nel corso della precedente apertura dello sportello, non avevano potuto presentare la domanda a seguito dell’esaurimento delle risorse. Si tratta di misure agevolative verso le quali le PMI hanno manifesto da subito grande interesse, in ... Leggi su quifinanza

CCIAARIVLIG : RT @MISE_GOV: #Brevetti, #marchi e #disegni: ulteriori 43 milioni di euro per le #agevolazioni @AlessiaMorani , “#MISE supporta le #PMI che… - g_guarini : RT @MISE_GOV: #Brevetti, #marchi e #disegni: ulteriori 43 milioni di euro per le #agevolazioni @AlessiaMorani , “#MISE supporta le #PMI che… - Paogiu : RT @MISE_GOV: #Brevetti, #marchi e #disegni: ulteriori 43 milioni di euro per le #agevolazioni @AlessiaMorani , “#MISE supporta le #PMI che… - CamComTorino : RT @MISE_GOV: #Brevetti, #marchi e #disegni: ulteriori 43 milioni di euro per le #agevolazioni @AlessiaMorani , “#MISE supporta le #PMI che… - RamsesGroup : RT @MISE_GOV: #Brevetti, #marchi e #disegni: ulteriori 43 milioni di euro per le #agevolazioni @AlessiaMorani , “#MISE supporta le #PMI che… -

Ultime Notizie dalla rete : PMI MiSE PMI, MiSE: da settembre disponibili ulteriori 43 milioni di euro per contributi a brevetti e marchi Teleborsa PMI, MiSE: da settembre disponibili ulteriori 43 milioni di euro per contributi a brevetti e marchi

(Teleborsa) - A partire dai mesi di settembre e ottobre verranno riaperti per le PMI i termini di presentazione delle domande per richiedere i contributi agevolativi previsti dai bandi Marchi+3, Diseg ...

Imprese: Mise su brevetti, marchi e disegni, ulteriori 43 milioni per le agevolazioni

Si tratta - riferisce una nota del Mise - di misure agevolative verso le quali le Pmi hanno manifesto da subito grande interesse, in quanto strumenti tesi a favorire la brevettabilità delle ...

(Teleborsa) - A partire dai mesi di settembre e ottobre verranno riaperti per le PMI i termini di presentazione delle domande per richiedere i contributi agevolativi previsti dai bandi Marchi+3, Diseg ...Si tratta - riferisce una nota del Mise - di misure agevolative verso le quali le Pmi hanno manifesto da subito grande interesse, in quanto strumenti tesi a favorire la brevettabilità delle ...