Più tasse e meno macchinette: tramontano le slot (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tra imposte, controlli e diminuzione degli apparecchi, il popolo dei giocatori migra tutto su web, o quasi. Da alcuni anni è in atto una migrazione del gioco e quindi dei giocatori da apparecchi fisici a giochi accessibili da device come smartphone e tablet. Una serie di leggi ed emendamenti, introdotti a livello statale e regionale, la lotta all’illegalità, la salvaguardia dei minori e delle fasce deboli ha fatto sì che le classiche “macchinette” stiano man mano avvicinandosi al loro tramonto. Le nuove leggi Ma nello specifico quali sono stati gli interventi che stanno portano ad una così evidente riduzione delle VLT? Come è noto, la Manovra di Bilancio varata lo scorso dicembre ha introdotto un aumento della tassazione sulla raccolta di gioco delle slot con contestuale riduzione della ... Leggi su thesocialpost

