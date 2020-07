Pistocchi contro Tardelli: “Le sue dichiarazioni spiegano perché in questo Paese il calcio è ridotto così” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non sono andate giù a molti le dichiarazioni dell’ex giocatore juventino e campione del mondo, Marco Tardelli che, durante il programma 90° Notte Gol, su Rai 2 ha risposto alle critiche di Massimo Moratti affermando che se la Juventus voleva attribuirsi 38 scudetti invece di 36 poteva benissimo farlo. Pochi minuti fa, è arrivato il tweet ironico del giornalista Maurizio Pistocchi che ha a sua volta commentato la faccenda: “Complimenti a Marco Tardelli, candidato Presidente dell’AIC. La sua prima dichiarazione da aspirante rappresentante delle Istituzioni spiega perché in questo Paese il calcio è ridotto così“. Complimenti a @MarcoTardelli82 candidato ... Leggi su sportface

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Inter con un messaggio su Twitter: "Inter-Napoli 2:0. Con un gol per tempo-D’Ambrosio nel primo, Lautaro-grandissimo go ...

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata odierna del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea re ...

