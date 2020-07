Pisogne (Brescia) – Salvata bimba di 11anni dalle acque del Lago d’Iseo muore in ospedale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni, origini senegalesi, rimasta a lungo sott’acqua a Pisogne domenica pomeriggio. Dopo il Salvataggio, la piccola era stata portata d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo, dove il suo cuoricino ha smesso di battere dopo aver lottato per circa tre giorni. Rianimata a lungo, poi l’ospedale Era stata rianimata … Leggi su periodicodaily

CCSturismo : RT @VisitBrescia: Brescia su 'Bell'Italia' di luglio, con Visit Brescia! ?? La Chiesa di Santa Maria della Neve di #Pisogne fra i tesori st… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Brescia, #Pisogne, bimba finisce sott'acqua nel lago d'#Iseo: muore dopo tre giorni - qn_giorno : #Brescia, #Pisogne, bimba finisce sott'acqua nel lago d'#Iseo: muore dopo tre giorni - simonetrotti : @BlackTristan da milano c’è un bus che arriva direttamente a lovere in un paio d’ore (cerca sab autoservizi) oppure… - MariahDalloro : RT @VisitBrescia: Brescia su 'Bell'Italia' di luglio, con Visit Brescia! ?? La Chiesa di Santa Maria della Neve di #Pisogne fra i tesori st… -