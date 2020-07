Pietro Turano di SKAM Italia: «YouPorn e il pensiero veloce dei ragazzi» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pietro Turano, 23 anni, @eroPietro. È Filippo in «SKAM Italia». Qui, la versione completa dell'intervista pubblicata su GQ di luglio-agosto 2020. Come si passa dagli spettacoli di Mago Minchio dell’infanzia alla vicepresidenza di Arcigay Roma? «Mantenendo l’onestà dei propri pensieri. Posso farlo perché sono un privilegiato: sono cresciuto in una famiglia pronta a mettersi in discussione insieme a me e a lasciarmi provare. A cominciare dal personaggio del mago».Perché l’attivismo a tempo pieno? «È iniziato a 15 anni, dopo un episodio di discriminazione a scuola, quando ero rappresentante di istituto. Quando vivi la tua identità alla luce del sole, la visibilità ti protegge: così credevo, invece ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Turano Pietro Turano di “Skam Italia” vittima di aggressione omofobica ZON.it Lugano bella, addio. La scrisse nel 1895 Pietro Gori anarchico, ora un libro racconta la sua vita

Pietro Gori, l’anarchico. Della sua vita si parla in questo libro, “Addio Lugano bella”, di Massimo Bucciantini, docente presso l’Università di Siena, dove insegna Storia della scienza. Pubblicato dal ...

