Pietro Delle Piane, duro attacco di Cristina Plevani: “Gli darei uno schiaffone” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo il falò di confronto di ieri sera Temptation Island, stanno piovendo critiche su Pietro Delle Piane per quello che ha detto ad Antonella Elia. Giunti al momento finale, infatti, i due non hanno lesinato insulti: in particolare, alcune frasi di Pietro sono state duramente criticate da Cristina Plevani. Il falò di Antonella Elia e Pietro Delle Piane Nella penultima puntata andata in onda ieri sera, gran parte del tempo lo si è passato a vedere l’ultimo atto della storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Quest’ultimo si è lasciato andare a frasi giudicate di pessimo gusto da molti, che tirano in ballo la compagna e case di riposo. ... Leggi su thesocialpost

trash_italiano : PIETRO DELLE PIAGHE SEI TU CHE RIMARRAI SOLO DOPO QUESTI VIDEO - chetempochefa : Perché le tette grandi come la cupola di San Pietro rientrano nel concetto di bellezza e di normalità e un braccio… - infoitcultura : Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Zequila: «Hanno un copione, fanno finta, si lasceranno e to… - elemarini25 : RT @panelelasalame: Quello che Antonella Elia dovrebbe dire a Pietro Delle Piane #TemptationIsland - b3li4 : RT @panelelasalame: Quello che Antonella Elia dovrebbe dire a Pietro Delle Piane #TemptationIsland -