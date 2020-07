Pietro Delle Piane contro Antonella Elia “Finirà in una casa di riposo..” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il percorso di Pietro Delle Piane e Antonella Elia a Temptation Island è giunto al termine. Nella puntata di ieri sera è andato in onda il falò di confronto definitivo il cui esito si conoscerà, però, nell’ultima puntata del 30 luglio 2020. Durante il falò moltissimi i video che sono stati mostrati ad entrambi. In uno di questi, in particolare, Pietro Delle Piane ha utilizzato parole davvero cattivissime nei confronti della sua compagna. Parlando con le single, per non si sa bene quale motivo, Delle Piane avrebbe tenuto a sottolineare come la fidanzata sia, in fondo in fondo, una persona molto sola che tra qualche anno potrebbe tranquillamente finire in una struttura per ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : PIETRO DELLE PIAGHE SEI TU CHE RIMARRAI SOLO DOPO QUESTI VIDEO - alexandraava98 : RT @Trash___Boy: Se proprio vogliamo parlare di successi professionali, chi cazzo è Pietro Delle Piane? #TemptationIsland - infoitcultura : Pietro delle Piane vs Antonella Elia, lei risponde e lo schiaffeggia a Temptation Island: tutto ciò che c’è da sape… - _chiara__2 : RT @trash_italiano: PIETRO DELLE PIAGHE SEI TU CHE RIMARRAI SOLO DOPO QUESTI VIDEO - Stregalibera17 : RT @theres52ways: Margherita Hack e Rita Levi Montalcini si inchinano dalla tomba al grande Pietro delle Piane che, al contrario di lui che… -