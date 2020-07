“PIETRO ADRAGNA E ALESSIO ALESSANDRA” alla Rassegna organizzata “Valderice Estate (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Musica senza Confini” è il titolo del secondo spettacolo in programma a Valderice presso il Teatro On Nino Croce ed inserito all’interno della Rassegna “Valderice Estate 2020..Emozioni in Sicurezza”, organizzata dalla Oddo Management in collaborazione con il Comune di Valderice. Il cantautore ALESSIO Alessandra ed il fisarmonicista Pietro ADRAGNA si incontrano per dar vita al... L'articolo “PIETRO ADRAGNA E ALESSIO ALESSANDRA” alla Rassegna organizzata “Valderice Estate puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

vesproericino : RT @tvio2: “PIETRO ADRAGNA E ALESSIO ALESSANDRA” alla Rassegna organizzata “Valderice Estate - tvio2 : “PIETRO ADRAGNA E ALESSIO ALESSANDRA” alla Rassegna organizzata “Valderice Estate -