Piero Chiambretti: “La malattia ha stravolto la mia esistenza” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tornato a casa dall’ospedale dopo la battaglia contro il coronavirus che ha ucciso sua madre, aveva detto categorico “non so se tornerò in tv”. Quell’esperienza lo ha cambiato, facendogli venire voglia di cambiamento: ecco allora che in tv tornerà, ma con un’esperienza tutta nuova alla guida di Tiki Taka, la trasmissione calcistica di Italia 1 condotta fino allo scorso anno da Pierluigi Pardo. È stato lo stesso Piero Chiambretti a parlarne:”Lavorare è una cura, una grande medicina – ha raccontato il conduttore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – Tiki Taka per me è una ripartenza, un ritorno per quanto possibile alla normalità. Ma la malattia ha stravolto la mia esistenza, è cambiata la scala delle mie ... Leggi su ilfattoquotidiano

