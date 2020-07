Pierluigi Diaco gela Paolo Ciavarro: “Non parlerò di Clizia perché…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pierluigi Diaco sta continuando a condurre la trasmissione targata Rai 1 ‘Io e Te’ con grande successo. Il programma pomeridiano si avvale anche della partecipazione di Katia Ricciarelli, la quale veste un ruolo simpatico e brillante per il format. Ma nonostante il grande seguito, Pierluigi Diaco lo condurrà fino al 4 Settembre e stando alle ultime indiscrezioni, non andrà più in onda. Per il momento il conduttore rimane dunque il padrone di casa e come tale, dovrebbe essere altrettanto accogliente con i suoi ospiti . Ma Pierluigi Diaco ci ha abituati ad un altro tipo di conduzione, ovvero: diretta, senza filtri e con una punta di verace autorità. Non a caso inizialmente, il modo di interagire con i suoi ospiti aveva spiazzato i telespettatori, i ... Leggi su velvetgossip

neptunian_boy : RT @ADFeminist: 'L’eros di #KatiaRicciarelli è insuperabile. Lei verrà anche stuprata a 90-100 anni. È intatta.” È accaduto in #Rai, a dirl… - Fragatton1 : RT @ADFeminist: 'L’eros di #KatiaRicciarelli è insuperabile. Lei verrà anche stuprata a 90-100 anni. È intatta.” È accaduto in #Rai, a dirl… - ADFeminist : 'L’eros di #KatiaRicciarelli è insuperabile. Lei verrà anche stuprata a 90-100 anni. È intatta.” È accaduto in #Rai… - zazoomblog : Non me ne importa nulla. Impensabile Pierluigi Diaco: gela il suo ospite ancor prima che inizi a parlare - #importa… - paradisoa1 : Tutti spiriti liberi poi dici che trovi bravissimo e ti piace Pierluigi Diaco e la trasmissione #ioete e ti vengono… -