Piazza Irnerio, personale senza mascherina e niente distanze anti-Covid: i vigili chiudono 5 giorni una frutteria (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus , nuovi controlli nella Capitale e chiusura di un negozio. La polizia locale di Roma Capitale, nel corso di un servizio legato alla verifica del rispetto delle normative anti contagio da ... Leggi su leggo

