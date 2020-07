PGA Tour 2K21: un nuovo trailer svela la tecnologia di mappatura dei campi da gioco (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gli sviluppatori di HB Studios hanno mostrato in un nuovo trailer la tecnologia che permette la mappatura dei campi da gioco di PGA Tour 2K21 PGA Tour 2K21, il gioco di golf sviluppato da HB Studios per il publisher 2K, ha mostrato in un nuovo trailer la speciale tecnologia di mappatura che permetterà ai programmatori di ricreare, grazie all’ausilio di alcuni droni, tutti i campi da golf del Tournament Players Club. Nel video potremo avere un assaggio del percorso dell’East Lake Golf Club di Atlanta. Il nuovo trailer di PGA Tour ... Leggi su tuttotek

