Per Sgarbi nessun medico ha mai detto che la mascherina va cambiata: «Questa la porto da un mese» (Di mercoledì 29 luglio 2020) La seduta della Commissione cultura della Camera di oggi è stata sospesa per via del linguaggio utilizzato da Vittorio Sgarbi. Nel corso dell’audizione di Domenico Arcuri il parlamentare ha affermato che come si usa la mascherina non è stato detto da nessun medico. «Sarebbe fondamentale sul piano pedagogico che un bambino sapesse se quella mascherina serve o se è addirittura dannosa», ha detto il critico d’arte. nessuno dà regole certe, quindi, e Sgarbi tiene la mascherina un mese. LEGGI ANCHE >>> Vittorio Sgarbi replica al virologo Guido Silvestri: «Gli rispondo nudo, come la verità» ... Leggi su giornalettismo

