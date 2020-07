Pd, il segretario Zingaretti nomina Walter Verini tesoriere nazionale del partito. A maggio si era dimesso Luigi Zanda (Di mercoledì 29 luglio 2020) È Walter Verini il nuovo tesoriere nazionale del partito Democratico. Il segretario nazionale Nicola Zingaretti lo ha nominato martedì. Il precedente tesoriere, Luigi Zanda, si era dimesso a maggio: è diventato presidente dell‘Editoriale Domani, la casa editrice che porterà in edicola il nuovo giornale di Carlo De Benedetti. Per ratificare la nomina di Verini, che è anche responsabile giustizia del partito, verrà convocata in forma telematica l’Assemblea nazionale. Zingaretti ha ringraziato Zanda ... Leggi su ilfattoquotidiano

