Paura Siviglia: un caso di positività al Coronavirus. Salterà la sfida con la Roma (Di mercoledì 29 luglio 2020) Brutta tegola in casa Siviglia. A pochi giorni dalla sfida di Europa League contro la Roma nei sedicesimi di finale, gli andalusi tornano a fare i conti con l'emergenza Coronavirus. Infatti, come emerso da un comunicato diramato dallo stesso club, il club spagnolo avrebbe riscontrato una positività al Covid-19. La persona risultata non negativa al test sarà costretta a saltare il match contro i giallorossi. In generale spaventa il pericolo di un nuovo focolaio.IL COMUNICATOQueste le dichiarazioni del club: "Il Siviglia FC ha immediatamente informato tutte le autorità sportive e sanitarie competenti di questa circostanza, isolato la persona infetta, sospeso temporaneamente l'allenamento della squadra come misura preventiva e svolto attività di disinfezione presso le strutture, ... Leggi su itasportpress

I numeri dei contagi in rialzo in Spagna e le nuove misure restrittive adottate dall'Inghilterra fanno suonare l'allarme per le Coppe Europee. Niente che ancora porti a pensare ad una nuova sospension ...

