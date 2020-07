Passeggiate fiorentine: residenti gratis nei musei (Di mercoledì 29 luglio 2020) Visite guidate gratuite ai grandi musei e giardini storici della città per i fiorentini, grazie a Fondazione CR Firenze: fino al 30 settembre il ciclo Passeggiate fiorentine Un ciclo di visite guidate, quest’estate, porta i fiorentini gratuitamente nei grandi musei e giardini storici della città. L’iniziativa ‘Passeggiate fiorentine’, fino al 30 settembre, è promossa dalla… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

AriannaAmbrosi0 : RT @AgCultNews: Uffizi, Schmidt: “Passeggiate fiorentine” gesto d’amore per cittadini e guide turistiche @UffiziGalleries @FondazioneCRF @T… - paoloigna1 : RT @AgCultNews: Uffizi, Schmidt: “Passeggiate fiorentine” gesto d’amore per cittadini e guide turistiche @UffiziGalleries @FondazioneCRF @T… - Andrea_Radic : RT @AgCultNews: Uffizi, Schmidt: “Passeggiate fiorentine” gesto d’amore per cittadini e guide turistiche @UffiziGalleries @FondazioneCRF @T… - TuttoSesto : Passeggiate Fiorentine, un progetto per riappropriarsi dei luoghi significativi di Firenze - TommasoSacchi : RT @AgCultNews: Uffizi, Schmidt: “Passeggiate fiorentine” gesto d’amore per cittadini e guide turistiche @UffiziGalleries @FondazioneCRF @T… -