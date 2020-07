Parma, tifoso di 92 anni guarisce dal Coronavirus: il gesto del club (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una bella storia che riguarda il Parma calcio. Arrigo, 92enne tifoso del club emiliano, aveva espresso il desiderio di vedere la squadra al Tardini prima della fine della stagione dopo aver vinto la battaglia contro il Coronavirus. Le normi anti-Covid non permettono all’uomo di poter assistere ad una partita di campionato. Prima della partita contro l’Atalanta, il Parma ha voluto voluto celebrare Arrigo, regalandogli una maglia autografata con il numero 92, come i suoi anni. Alessandro Lucarelli lo ha chiamato e gli ha promesso. “Appena si potrà ti inviteremo allo stadio, nell’attesa ti mandiamo questo regalo”. Purtroppo poi la partita non ha regalato soddisfazioni ad Errigo per la sconfitta 1-2 contro la squadra di Gasperini. Ma il suo sogno ... Leggi su calcioweb.eu

