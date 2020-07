Paratici: “Dybala? Valutiamo di giorno in giorno. Una partita non può cambiare valutazioni di 13-14 mesi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il ds della Juventus, Paratici, ha parlato ai microfoni di DAZN a proposito di Paulo Dybala. Ecco le sue parole: “La situazione di Dybala va valutata di giorno in giorno, è un piccolo fastidio muscolare, bisogna vedere come evolverà. Affrontiamo una stagione e mezzo, una partita non può cambiare valutazioni di 13-14 mesi. Siamo concentrati su queste due partite di campionato”. FOTO: Mirror L'articolo Paratici: “Dybala? Valutiamo di giorno in giorno. Una partita non può cambiare valutazioni di 13-14 mesi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

CorSport : #Juve, #Paratici: 'Su #Sarri non cambiamo idea. #Dybala ha un fastidio...' ?? - tuttosport : #Paratici: '#Dybala da valutare. Futuro #Sarri alla #Juve? Non cambiamo idea' ?? - CalcioJcom : New post: Paratici: “Ecco cos’ha Dybala. Se perdiamo col Lione…” - sportli26181512 : Paratici sullo stop di Dybala: 'Valutiamo giorno per giorno, lo vogliamo con il Lione': Paratici sullo stop di Dyba… - sportli26181512 : Juve, Paratici: 'Su Sarri non cambiamo idea. Dybala ha un fastidio...': Il direttore sportivo bianconero parla prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Paratici “Dybala