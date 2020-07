Pallotta ha deciso: Roma ceduta entro agosto. E Friedkin ritorna in pista (Di mercoledì 29 luglio 2020) Trovare un compratore per la Roma prima dell'inizio della prossima stagione. Possibilmente entro agosto. James Pallotta ha fissato la deadline e stiamo entrando nelle settimane decisive per capire chi sarà il nuovo proprietario. La cessione del club entra nel vivo, il gruppo Friedkin, affiancato da alcuni fondi d'investimento, torna in gioco e parte da una posizione di vantaggio quantomeno temporale, ma il patron giallorosso spera che si possa aprire un'asta. Aspettando, magari, un'offerta da un fondo del Kuwait che avrebbe manifestato interesse. Ora o mai più, arabi, sudamericani, russi: chi vuole davvero la Roma e ha le carte in regola per prenderla è chiamato all'affondo. Pallotta, supportato nella vendita da Goldman ... Leggi su iltempo

