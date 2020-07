“Palese disprezzo per il Fair Play finanziario”, ma il City si salva con un “severo rimprovero” del Tas (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Manchester City ha mostrato un “palese disprezzo” per le indagini dell’Uefa sulle potenziali violazioni del Financial Fair Play. Lo afferma la Court of Arbitration for Sport (il Tas) nelle motivazioni che hanno portato all’assoluzione del club inglese, non avendo trovato “alcuna prova conclusiva che rivelasse il finanziamento del suo proprietario come sponsor”. Il mese scorso, il Tas ha annullato la squalifica di due anni del City dalle competizioni europee, riducendo la sanzione da 30 milioni di euro a 10 milioni. Ma il City continua a essere criticato per “gravi violazioni”, soprattutto per non aver collaborato con le indagini. Il Tas infatti scrive anche la mancanza di “inferenze negative” riscontrata, potrebbe essere ... Leggi su ilnapolista

