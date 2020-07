Pagelle Cagliari-Juventus 2-0: voti, tabellino e ammonizioni Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sorpresa nel finale di stagione con il Cagliari che batte la Juventus nel 37° turno di Serie A 2019/2020. Alla Sardegna Arena i rossoblu vincono 2-0 sui campioni d’Italia. In avvio è Luca Gagliano a sbloccare il confronto, il classe 2000 alla prima da titolare va subito a segno con un bel movimento che gli permette di anticipare la difesa avversaria. Poi parte l’assalto della banda di Sarri che non riesce però a concretizzare finché poco prima della pausa, Giovanni Simeone da fuori area firma il raddoppio freddando Buffon. Nella ripresa la Juventus non trova la partenza rapida che era naturale aspettarsi ed è costretta ad arrendersi. Di seguito i voti ai protagonisti del match. GLI HIGHLIGHTS DI ... Leggi su sportface

TUTTOJUVE_COM : Cagliari-Juventus 2-0: le pagelle. Difesa ancora battuta, Ronaldo a secco. Che esordio Zanimacchia! - GoalItalia : Le pagelle di #CagliariJuventus: ?? Cragno paratutto ?? Gagliano super esordiente ?? Higuain deludente ?? Buffon incert… - ilbianconerocom : #CagliariJuve, LE PAGELLE: riscatto #Buffon, #Ronaldo impreciso. Si salvano in pochi - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: Cagliari-Juventus 2-0, Torino-Roma 2-3: terzo tempo tra mercato e pagelle - calciomercatoit : Cagliari-Juventus 2-0, Torino-Roma 2-3: terzo tempo tra mercato e pagelle -