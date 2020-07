Pagamenti contactless: dal 2021 niente PIN fino a 50 euro di spesa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dal primo gennaio 2021 la soglia dei Pagamenti contactless che non richiedono la digitazione del proprio PIN sarà raddoppiata, passando dagli attuali 25 a 50 euro. Ad annunciarlo, con un comunicato stampa, è stata Mastercard, ma nella decisione sono ovviamente coinvolti tutti i principali circuiti di pagamento elettronico del nostro Paese, quindi anche VISA e Bancomat. Non aspettatevi però di avere questa opzione attiva sin da subito, il comunicato infatti è chiaro in merito: “A partire dal primo gennaio 2021 gli istituti di credito avvieranno un progressivo aumento della soglia per Pagamenti contactless a 50 euro al di sotto dei quali non sarà più previsto l’inserimento del codice PIN”. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano

