Padre Paolo dall’Oglio: dopo sette anni il mistero non è stato ancora risolto. Chissà perché (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ricorrono oggi i sette anni dalla sparizione in Siria di Padre Paolo dall’Oglio. Gesuita italiano, fondatore della comunità monastica di Mar Musa, dopo trenta anni in Siria, nel 2012 viene espulso dal paese su ordine delle autorità di Damasco. Il motivo? Alcuni articoli in cui chiedeva l’apertura democratica del paese, dopo quaranta anni di governo della famiglia al Asad. Il suo sostegno alle rivendicazioni della piazza siriana, che dal marzo del 2011 chiedeva la fine della dittatura, non era ben visto neanche dalle chiese d’Oriente. Testimonianza è l’assoluto silenzio di queste sulla sua espulsione. dopo un’intensa attività a fianco della protesta pacifica, di quelli che lui ... Leggi su ilfattoquotidiano

Domani saranno passati sette anni dalla scomparsa di padre Paolo Dall'Oglio. Da allora, di lui nessuna notizia.

Presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, abbiamo parlato del sequestro di padre Paolo Dall’Oglio. Insieme alla sorella di Paolo, Francesca Dall’Oglio, che nell’occasione è ...

