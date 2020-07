Osimhen, l'ex agente: "Non voleva l'Italia e temeva il razzismo. Avrebbe rifiutato 10 milioni, poi Koulibaly..." (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sembra ormai tutto fatto per Victor Osimhen al Napoli. L'accordo tra gli azzurri e il Lille è stato trovato sulla base di 47,5 milioni di euro a cui verrà aggiunto il cartellino di Orestis Karnezis: per la fumata bianca manca pochissimo, dopo la firma dell'attaccante dello scorso week-end. I due club stanno sistemando solo gli ultimi dettagli di un contratto da ben 36 pagine. Ma adesso, però, esplode la polemica di Jean-Gérard Benoit Czajka, ex agente di Osimhen, che ha rilasciato una lunga... Leggi su 90min

AlfredoPedulla : Colloquio #Napoli-agente #Osimhen senza intoppi. Stasera partita: poi, poi, poi... usciamo da 70 giorni no stop. Co… - Davide1926___ : RT @cmdotcom: #Napoli-#Osimhen, Karnezis nell'affare: le cifre. L'ex agente: 'Temeva il razzismo dell'Italia, avrebbe detto no a 10 milioni… - news24_napoli : Osimhen, l’ex agente: “Non voleva l’Italia e temeva il razzismo. Avrebbe… - infoitsport : Osimhen, l'ex agente: 'Temeva il razzismo dell'Italia, no anche a 10 milioni della Juve' - TUTTOJUVE_COM : L'ex agente di Osimhen: 'Non voleva andare in Italia, era pronto a rifiutare la Juventus. Koulibaly decisivo' -