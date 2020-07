Orso fuggitivo M49, l’appello del ministro Costa: “Non uccidetelo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – “Il Corpo forestale ne conosce esattamente gli spostamenti”, quindi “non ha nessun senso abbatterlo”. Dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa arriva un appello che scongiuri l’abbattimento dell’orso M49, ribattezzato ‘Papillon’, che nei giorni scorsi è fuggito un’altra volta dal centro di Casteller in provincia di Trento dove si trovava da fine aprile. Leggi su dire

lucia25968868 : RT @Nonnadinano: Facciamo il tifo per l’orso fuggitivo ma non siamo altrettanto comprensivi con i migranti che hanno tentato la fuga dalla… - TerraDiPalma : RT @Italia_Nostra: @Italia_Nostra #M49 e la sua fuga: la storia dell'orso fuggitivo in cerca della libertà tiene tutti con il fiato sospeso… - Italia_Nostra : @Italia_Nostra #M49 e la sua fuga: la storia dell'orso fuggitivo in cerca della libertà tiene tutti con il fiato so… - LauraGigilda : RT @Nonnadinano: Facciamo il tifo per l’orso fuggitivo ma non siamo altrettanto comprensivi con i migranti che hanno tentato la fuga dalla… - crociangelini : RT @Nonnadinano: Facciamo il tifo per l’orso fuggitivo ma non siamo altrettanto comprensivi con i migranti che hanno tentato la fuga dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Orso fuggitivo Orso fuggitivo M49, l'appello del ministro Costa: "Non uccidetelo" - DIRE.it Dire Orso M49, il ministro Costa: “E’ monitorato con radiocollare, non uccidetelo”

L'orso M49, conosciuto come Papillon, viene seguito grazie al radiocollare «per questo motivo abbatterlo, ucciderlo, non ha alcun senso. Rilancio questo appello». Così il ministro dell'Ambiente, Sergi ...

L’orso M49 scappa nuovamente, distruggendo la recinzione

Ha divelto la recinzione ed è sparito. L’orso ha meritato un soprannome curioso cioè Papillon, il personaggio di un cult movie che vede protagonisti Dustin Hoffman e Steve McQueen, nei panni di due ...

L'orso M49, conosciuto come Papillon, viene seguito grazie al radiocollare «per questo motivo abbatterlo, ucciderlo, non ha alcun senso. Rilancio questo appello». Così il ministro dell'Ambiente, Sergi ...Ha divelto la recinzione ed è sparito. L’orso ha meritato un soprannome curioso cioè Papillon, il personaggio di un cult movie che vede protagonisti Dustin Hoffman e Steve McQueen, nei panni di due ...