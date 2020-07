Oms: "Il Covid non è stagionale, sarà un'unica grande ondata. Farà sali e scendi" (Di mercoledì 29 luglio 2020) La pandemia di Covid-19 sarà “una grande ondata non stagionale che andrà su e giù”. Lo ha rilevato l’Oms. “La gente sta ancora pensando alle stagioni. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è comprendere che si tratta di un nuovo virus che si comporta in modo diverso”, ha dichiarato la dottoressa Margaret Harris nel corso di un briefing virtuale a Ginevra, sollecitando l’applicazione di misure per rallentare la trasmissione che si sta diffondendo attraverso raduni di massa.La portavoce dell’Oms - riferisce il Guardian - ha messo in guarda dal pensare alla pandemia in termini di ondate, perché il Covid-19 non si comporta come l’influenza che tende a seguire l’andamento delle ... Leggi su huffingtonpost

Adnkronos : #Covid, Oms: 'Non torneremo alla vecchia normalità' - Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - GiuseppeGorini : RT @tabaccoendgame: La ricerca mostra che il fumo è associato a forme più gravi e più spesso mortali di COVID-19 , mentre non ci sono dati… - runner_me_ : RT @HuffPostItalia: Oms: 'Il Covid non è stagionale, sarà un'unica grande ondata. Farà sali e scendi' - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: Oms: 'Il Covid non è stagionale, sarà un'unica grande ondata. Farà sali e scendi' -